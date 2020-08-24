Son dakika haber | Fenerbahçe'de koronavirüs vakası
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
24.08.2020 12:37 | Son Güncelleme: 24.08.2020 13:28
Fenerbahçe Kulübü, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımı oyuncularımızdan bir kişinin detaylı Covid tarama ve testleri neticesinde pozitif olduğu tespit edilmiştir. Oyuncumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır. Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır" denildi.
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Kaynak: DHA