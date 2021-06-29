Son dakika haber... Fenerbahçe Beko, İtalyan basketbolcu Achille Polonara'yı transfer etti

Son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İtalyan forvet Achille Polonara'yı transfer etti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İtalyan forvet Achille Polonara'yı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son iki sezonu İspanya'nın Baskonia takımında geçiren Polonara ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Teramo, Varese, Reggio Emilia ve Sassari'de de oynayan 29 yaşındaki oyuncu, İtalya Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür