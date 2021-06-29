Son dakika haber... Fenerbahçe Beko, İtalyan basketbolcu Achille Polonara'yı transfer etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber... Fenerbahçe Beko, İtalyan basketbolcu Achille Polonara'yı transfer etti

Son dakika haber... Fenerbahçe Beko, İtalyan basketbolcu Achille Polonara'yı transfer etti
Anadolu Ajansı / Süha Gür - Haberler | Spor

Son dakika gelişmesine göre Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İtalyan forvet Achille Polonara'yı transfer etti.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, İtalyan forvet Achille Polonara'yı transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son iki sezonu İspanya'nın Baskonia takımında geçiren Polonara ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Daha önce Teramo, Varese, Reggio Emilia ve Sassari'de de oynayan 29 yaşındaki oyuncu, İtalya Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

Aaron Boupendza, Atalanta forması giymeye çok yakın
Aaron Boupendza, Atalanta forması giymeye çok yakın
Cüneyt Çakır, İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan tarihi maçta yönetimiyle göz doldurdu
Cüneyt Çakır, İspanya ile Hırvatistan arasında oynanan tarihi maçta yönetimiyle göz doldurdu
EURO 2020 Son 16 Turu'nda tarihi maç! Hırvatistan'ı 5-3 mağlup eden İspanya, çeyrek finale yükseldi
EURO 2020 Son 16 Turu'nda tarihi maç! Hırvatistan'ı 5-3 mağlup eden İspanya, çeyrek finale yükseldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Burak Özçivit Haluk Bilginer Yiğit Marcus Aral
Spor Cristiano Mesut Özil Şenol Güneş Burak Yılmaz Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haber... Fenerbahçe Beko, İtalyan basketbolcu Achille Polonara'yı transfer etti - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 12:24:14. #1.15#

title