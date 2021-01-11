Son dakika haber | Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son dakika haber | Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

11.01.2021 23:13 | Son Güncelleme: 11.01.2021 23:16
Son dakika haber | Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın oyuncularına, teknik ekibine ve personeline Kovid-19 testi uygulandığı ve bir kişinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Açıklamada, klinik şikayeti bulunmayan kişinin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan

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