Son dakika haber | Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
11.01.2021 23:13 | Son Güncelleme: 11.01.2021 23:16
Son dakika spor haberi: Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda bir kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, sarı-lacivertli takımın oyuncularına, teknik ekibine ve personeline Kovid-19 testi uygulandığı ve bir kişinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.
Açıklamada, klinik şikayeti bulunmayan kişinin izolasyon ve tedavi süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan