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Son dakika haber | Fenerbahçe 2 maç sonra kazandı

Son dakika haber | Fenerbahçe 2 maç sonra kazandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Son dakika haberi... Spor Toto Süper Lig'de Altay'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe ligde iki maçın ardından galibiyetle tanıştı.

Spor Toto Süper Lig'de Altay'ı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe ligde iki maçın ardından galibiyetle tanıştı.

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe evinde Altay'ı 2-1 mağlup ederek ligde iki maçın ardından galibiyetle tanıştı. Müsabakanın 14. dakikasında Altay, Ahmed Rayan'ın golüyle 1-0 öne geçerken, 37. dakikada sarı-lacivertli ekip İrfan Can Kahveci ile beraberliği yakaladı. İkinci yarı 71. dakikada sahneye çıkan Serdar Dursun, takımını 2-1 öne geçirirken galibiyet golünü de kaydetmiş oldu. Fenerbahçe aldığı bu galibiyetle iki maçın ardından kazanırken, ligin 20. haftasında Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olmuş, 21. haftasında ise Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. - İSTANBUL

Son dakika haber | Fenerbahçe 2 maç sonra kazandı

Son dakika haber | Fenerbahçe 2 maç sonra kazandı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Altay, Spor, Haber

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