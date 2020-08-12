Son dakika haber | Fenalaşan yolcuyu otobüs şoförü hastaneye yetişirdi
Son dakika gelişmesine göre Mersin'in Anamur ilçesinde belediye otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcuyu şoför hastaneye götürdü.
12.08.2020 22:02 | Son Güncelleme: 12.08.2020 22:19
Mersin'in Anamur ilçesinde belediye otobüsünde rahatsızlanan kadın yolcuyu şoför hastaneye götürdü.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Anamur'da İskele hattında sefer yapan otobüste yolculuk yapan kadın aniden fenalaştı.
Kadınla önce diğer yolcular ilgilendi. Durumu gören otobüsün şoförü Yavuz Kumpınar, istikametini değiştirip yolcuyu Anamur Devlet Hastanesine götürdü.
Hastaneye getirilen kadına sağlık ekipleri müdahale etti.
Olayın yaşandığı anlar belediye otobüsünün kameralarına yansıdı.
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Kaynak: AA