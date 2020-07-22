Son dakika haber | Feke Belediyesi'nden işçilere 500 TL bayram ikramiyesi
Son dakika haberleri: Feke Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla işçilere 500 TL ikramiye ödendi.
22.07.2020 15:05 | Son Güncelleme: 22.07.2020 15:14
Feke Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla işçilere 500 TL ikramiye ödendi.
Belediye Başkanı Ahmet Sel, bayram öncesi çalışanları ile bir araya geldi. İşçilerle sohbet eden Sel, her zaman çalışanlarının yanında olduğunu belirtti.
İşçilerin bayramını kutlayan Sel, çalışanlara 500 TL bayram ikramiyelerini verdi.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA