Son dakika haber | Feke Belediyesi'nden işçilere 500 TL bayram ikramiyesi Son dakika haberleri: Feke Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla işçilere 500 TL ikramiye ödendi.

Feke Belediyesi tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla işçilere 500 TL ikramiye ödendi.

Belediye Başkanı Ahmet Sel, bayram öncesi çalışanları ile bir araya geldi. İşçilerle sohbet eden Sel, her zaman çalışanlarının yanında olduğunu belirtti.

İşçilerin bayramını kutlayan Sel, çalışanlara 500 TL bayram ikramiyelerini verdi.

Kaynak: AA