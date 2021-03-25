Son dakika haber... Fedakar baba, 10 yaşındaki engelli oğlunu okula sırtında taşıyor
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Son dakika haber... Fedakar baba, 10 yaşındaki engelli oğlunu okula sırtında taşıyor

25.03.2021 11:09 | Son Güncelleme: 25.03.2021 11:51
Son dakika haber... Fedakar baba, 10 yaşındaki engelli oğlunu okula sırtında taşıyor

Son dakika haberleri: Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde oturan Halil Şahin, 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli oğlunu bir kilometre uzaktaki okuluna yağmur, kar, çamur demeden engebeli yolları aşarak sırtında götürüyor.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde oturan Halil Şahin, 10 yaşındaki doğuştan bedensel engelli oğlunu bir kilometre uzaktaki okuluna yağmur, kar, çamur demeden engebeli yolları aşarak sırtında götürüyor.

Üç çocuk sahibi Halil ve Fatma Şahin çiftinin ilk çocukları 10 yaşındaki Batuhan Şahin, doğuştan bedensel engelli dünyaya geldi. Kendilerini çocuklarına adayan çift, Batuhan'ın her türlü ihtiyacını imkanları ölçüsünde karşılamaya çalıştı.

Aile, Batuhan'ın okula başlamasıyla yoğun bir tempoya girdi. Çocuğunun eğitiminden geri kalmamasını isteyen baba Şahin, kırsal Dilek Mahallesi Küllümağara mevkisinde Karakaya Baraj Gölü'nün kıyısındaki evlerinden oğlunu sırtında okula götürmeye başladı.

Yağmur, kar, çamur demeden her sabah yolları aşarak çocuğunu okula götüren baba, oğlunun eğitiminin aksamamasını sağladı.

Son dönemdeki uzaktan eğitim süreci hariç yaklaşık 3 yıldır oğlunu sırtında okula götüren baba, çevredekilerin ve Batuhan'ın öğretmenlerinin takdirini topluyor.

"Zor oluyor ama mecburum"

Halil Şahin, AA muhabirine, babasına ait evde ailesiyle yaşamını tüm zorluklara rağmen sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Köyde tarım işleri ve hayvancılık yaptığını anlatan Şahin, hayatını engelli oğluna adadığını ifade etti.

Küllü Mağara Emine Uçkaç İlkokulu 2. sınıfına giden oğlunu ana sınıfından bu yana sırtında taşıyan Şahin, şöyle konuştu:

"Kendi imkanlarımla çocuğumu okula götürüp getiriyorum. Hava şartları ve yolun kötü olması nedeniyle bazen zorlanıyorum ama olsun yine de çocuğumu okula sırtımda götürüp getireceğim çünkü oğlum okulunu çok seviyor. Aşırı yağışta yolun çok kötü duruma gelmesi nedeniyle bazen çocuğumu okula götüremediğim günler de oluyor ama her zaman götürmeye gayret ediyorum. Kar yağsa da yol çamur olsa da oğlumu okula götüreceğim. Zor oluyor ama mecburum. Çocuğumu okutacağım, yürütmeye çalışacağım, bunun için elimden geleni yapacağım. Çocuğumu okutmak için her şeyi yapacağım."

"Devletimizden Allah razı olsun"

Engelli oğluna verilen maaş yardımından dolayı devlete teşekkür eden baba Şahin, "Devletimizden Allah razı olsun. Sadece ev ile okul arasındaki yolun daha iyi şartlara getirilmesini ve çocuğuma akülü sandalye verilmesini talep ediyorum. Bu konuda yardımcı olunursa çok seviniriz." dedi.

Anne Fatma Şahin ise zor şartlarda yaşamlarını sürdürdüklerini, tek isteğinin çocuğunun normal şartlarda okula gidip gelmesi olduğunu söyledi.

Bedensel engelli Batuhan Şahin de okulunu çok sevdiğini belirterek, "Büyüyünce polis olmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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