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Son dakika haber | Feci kazada motosiklet sürücüsü havaya uçtu... O anlar kameralara böyle yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Feci kazada motosiklet sürücüsü havaya uçtu.

MALATYA (İHA) - Feci kazada motosiklet sürücüsü havaya uçtu... O anlar kameralara böyle yansıdı

MALATYA - Malatya'da hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsünün havaya uçtuğu anlar KGYS kameralarına yansıdı.

Kaza, Battalgazi ilçesi Çevreyolu TÜVTÜRK kavşağında meydana geldi. Sürücüsünün kırmızı ışığın yanmasına aldırmadığı E. T. idaresindeki 44 KK 453 plakalı hafif ticari araç, kavşakta dönüş yapan H.B. idaresindeki 02 FY 937 motosikletle çarpıştı. Kaza, Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri kameralarına yansıdı. Görüntülerde, hafif ticari araç sürücüsünün ışığın yanmasıyla beklemeye başlayan başka bir araca aldırmadan yoluna devam ettiği ve motosikletle çarpıştığı görüldü. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsünün havaya uçtuğu anlarsa an be an kameralara yansıdı.

Son dakika haber | Feci kazada motosiklet sürücüsü havaya uçtu... O anlar kameralara böyle yansıdı

Son dakika haber | Feci kazada motosiklet sürücüsü havaya uçtu... O anlar kameralara böyle yansıdı

Son dakika haber | Feci kazada motosiklet sürücüsü havaya uçtu... O anlar kameralara böyle yansıdı

Son dakika haber | Feci kazada motosiklet sürücüsü havaya uçtu... O anlar kameralara böyle yansıdı
İhlas Haber Ajansı / Hasan Eryılmaz - Son Dakika Haberleri
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