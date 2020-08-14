Son dakika haber! Feci kaza: Motosikletli kurye minibüse çarpıp otomobilin camına uçtu
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Son dakika haber! Feci kaza: Motosikletli kurye minibüse çarpıp otomobilin camına uçtu

Son dakika haberine göre Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosikletli kurye, siparişi yetiştirirken minibüse çarpıp otomobilin camına uçtu.

Son dakika haber! Feci kaza: Motosikletli kurye minibüse çarpıp otomobilin camına uçtu
14.08.2020 10:05 | Son Güncelleme: 14.08.2020 10:09

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde motosikletli kurye, siparişi yetiştirirken minibüse çarpıp otomobilin camına uçtu.

Kaza, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Zafer Mahallesi'ndeki Bekri Mustafa Paşa Caddesi ile Balasanlar Sokağın kesiştiği yerde meydana geldi. İddiaya göre 59 ADB 249 plakalı motosiklet sürücüsü Y.C. isimli kurye, sokak üzerinde seyir halinde iken caddeye dönüş yaptığı esnada F.Ö.'nün idaresindeki 59 S 0214 plakalı minibüse çarpmanın etkisi ile karşı şeritten gelen C.A.'nın kontrolündeki Skoda Fabia marka ve model 34 BJP 215 plakalı otomobilin camına düştü. Meydana gelen feci kazada tantuni dükkanında 15 gün önce işe başladığı öğrenilen Y.C. isimli kurye yaralandı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine kazanın meydana geldiği bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıkları yaralıyı Tekirdağ Devlet Hastanesine sevk etti. Kazanın meydana geldiği cadde bir süre trafiğe kapanırken, polis ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

Siparişler çantayla yola savruldu

Ayrıca, tantuni dükkanından sipariş götürürken kazaya karışan motosikletteki siparişlerin çanta ile birlikte yola savrulduğu da gözlendi. Kazaya karışan minibüs, otomobil ve motosiklette maddi hasar meydana gelirken, araçların yoldan çekilmesi ile trafik akışı tekrardan sağlandı. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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