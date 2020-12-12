Son dakika haber | FDA'dan acil kullanım için Pfizer/BioNTech aşısına onay
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Son dakika haber | FDA'dan acil kullanım için Pfizer/BioNTech aşısına onay

12.12.2020 11:00 | Son Güncelleme: 12.12.2020 11:03
Son dakika haber | FDA'dan acil kullanım için Pfizer/BioNTech aşısına onay

Son dakika haber... ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığının önlenmesine yönelik olarak Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısına 'acil kullanım izni' (EUA) verildiği belirtildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, SARS-CoV-2 virüsünün neden olduğu Covid-19 hastalığının önlenmesine yönelik olarak Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısına 'acil kullanım izni' (EUA) verildiği belirtildi. Aşının 16 yaş ve üstü kişilere yapılacağı ifade edildi.

ABD'de Pfizer/BioNTech koronavirüs aşısına 'acil kullanım izni' veren FDA'dan aşının gereken kriterleri sağladığını açıkladı. FDA açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Mevcut verilerin toplamı, Pfizer/BioNTech aşısının Covid-19'u önlemede etkili olabileceğine dair net kanıtlar sunuyor. Veriler ayrıca, bilinen ve potansiyel faydaların, bilinen ve potansiyel risklerden daha ağır bastığını destekliyor bu da aşının sağlıklı bireyler de dahil olmak üzere 16 yaş ve üstü milyonlarca insanda kullanımını desteklemektedir. Buna karar verirken, FDA, mevcut güvenlik, etkinlik ve üretim kalitesi bilgilerinin kapsamlı bir değerlendirmesini yaptığına dair kamuya ve tıp camiasına güvence verebilir."

FDA KOMİSYON ÜYESİ: ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASIFDA Komisyon Üyesi Dr. Stephen M. Hahn "FDA'nın ilk Covid-19 aşısı için acil kullanım yetkisi vermesi, ABD ve dünyada pek çok aileyi etkileyen bu yıkıcı salgınla mücadelede önemli bir dönüm noktasıdır" ifadelerini kullandı.TRUMP: FDA, PFİZER AŞISININ ACİL KULLANIM İÇİN ONAYLADIÖte yandan ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "FDA, Pfizer aşısının acil kullanım için onayladı" dedi. Trump daha sonra konuya dair yayınladığı videoda, ABD halkı adına bunu mümkün kılan tüm bilim insanları, teknisyen ve çalışanlara teşekkür ederek "Bu aşılar gayet güvenilir. Normalden çok daha büyük klinik araştırmalara katılan ABD vatandaşlarında ciddi bir yan etki olmadı. FDA'nın kendini adamış ve bağımsız uzmanları, (aşı) denemelerinin sonuçlarını titizlikle inceledi" şeklinde konuştu."AŞI TÜM ABD'LİLER İÇİN ÜCRETSİZ OLACAK"Aşının tüm ABD'liler için ücretsiz olacağını da duyuran Trump, "FedEX ve UPS ile ortaklık yoluyla aşıyı ülkedeki her eyalete göndermeye başladık. İlk aşı 24 saatten daha kısa bir sürede yapılacaktır. Valiler, aşının eyaletlerinde nereye gideceğine ve ilk kime yapılacağına karar verecek. Yaşlı vatandaşlarımızın, sağlık çalışanlarımızın ve ilk müdahale ekiplerinin ilk sırada olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.EYALET YETKİLİLERİ AŞININ DAĞITIMINI DENETLEYECEK

Yerel medyada yer alan haberlerde, aşı dozları ülke çapında dağıtılırken eyalet yetkililerinin, aşının kendi eyaletlerindeki dağıtımının yanı sıra lojistiği de denetleyeceği ifade edildi. Ayrıca, sağlık çalışanlarının ve uzun süreli bakım tesislerinde kalanların aşı için öncelikli olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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