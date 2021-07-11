Son dakika haber... Fatih'teki zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Son dakika haberlerine göre Fatih'te, 2 taksi ile 1 otobüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Fatih'te, 2 taksi ile 1 otobüsün çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Vatan Caddesi'nden Bayrampaşa istikametine yerli turist taşıyan otobüsle 2 taksi çarpıştı. Kazada, taksilerin sürücüsü Y.U ve B.K ile yolculardan D.K. yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Bazı görgü tanıkları, üç aracın karıştığı kazanın, trafik ışıklarında duran otobüse, arkadan gelen taksilerin çarpmasıyla meydana geldiğini iddia etti.

Araçların kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk