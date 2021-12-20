Son dakika haber... Fatih'teki trafo patlamasında 3 BEDAŞ çalışanı yaralandı - Haberler
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Son dakika haber... Fatih'teki trafo patlamasında 3 BEDAŞ çalışanı yaralandı

Son dakika haber... Fatih'teki trafo patlamasında 3 BEDAŞ çalışanı yaralandı
AA / Mehmet Ali Derdiyok - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Fatih'te Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi'ndeki trafonun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi'ndeki trafonun patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre BEDAŞ ekiplerince, Seyitömer Mahallesi'ndeki Fındıkzade Çukurbostan Yaşam Merkezi'ndeki trafoya bakım yapılırken, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada yaralanan BEDAŞ çalışanı 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürüldü.

Son dakika haber... Fatih'teki trafo patlamasında 3 BEDAŞ çalışanı yaralandı

Son dakika haber... Fatih'teki trafo patlamasında 3 BEDAŞ çalışanı yaralandı

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Son Dakika Haberleri

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