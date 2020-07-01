Son dakika haber... Fatih'teki trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
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Son dakika haber... Fatih'teki trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Son dakika habere göre Fatih'te kırmızı ışık ihlali yapan bir araç sürücüsünün zabıta aracına çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

01.07.2020 23:48 | Son Güncelleme: 01.07.2020 23:53

Fatih'te kırmızı ışık ihlali yapan bir araç sürücüsünün zabıta aracına çarpma anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen yaralamalı trafik kazası ile ilgili Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalarda, kırmızı ışık ihlali yapan İbrahim B.'in kullandığı aracın yeşil ışıkta geçmekte olan zabıta aracına çarptığı belirlendi.

Kazada yaralananlar hastaneye sevk edilirken, yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

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Son dakika haber... Fatih'teki trafik kazası güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Kaynak: AA

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