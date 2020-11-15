Son dakika haber! FATİH'TEKİ CİNAYET ANLARI KAMERADA
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber! FATİH'TEKİ CİNAYET ANLARI KAMERADA

15.11.2020 12:22 | Son Güncelleme: 15.11.2020 12:27
Son dakika haber! FATİH'TEKİ CİNAYET ANLARI KAMERADA

Son dakika habere göre FATİH'te Afganistan uyruklu gençlerin kız meselesi yüzünden başladığı belirtilen kavgaları cinayetle bitti.

FATİH'te Afganistan uyruklu gençlerin kız meselesi yüzünden başladığı belirtilen kavgaları cinayetle bitti. Şüphelilerin kavga ettiği anlar bir marketin güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken olayla ilgili 5 kişi  gözaltına alındı.

Fatih, Nişanca Mahallesi, Mola Taşı Caddesi üzerinde 9 Kasım 2020 tarihinde meydana gelen olayda bir marketin önünde 7-8 kişilik kavga etmeye başladı. Sokaktaki onlarca insanın gözü önünde yaşanan kavga sırasında Ahmet Khaalid (26) bıçaklanarak ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçarken, yaralanan Ahmet Khaalid  Samatya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Afganistan uyruklu Ahmet Khaalid tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntülerini kullanarak şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Afganistan uyruklu Bilal M.(43), Reham M.(20), Zebi M.(18) Bayrampaşa'da  Rahman A.(23) Surgun Ş.(20) ise Sultangazi ilçesinde olaydan sonra gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin daha öncede kız meselesi yüzünden tartıştıkları, olay günü market önünde karşılaştıklarında bir kez daha kavga ettikleri tespit edildi.

Görüntü dökümü:

-------------

-Cinayet anı

-Şüphelilerin emniyetten çıkışı


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Fatih'teki cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı
Fatih'teki cinayet anları güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haber: Bakan Dönmez: 'Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü.
Son dakika haber: Bakan Dönmez: "Karadeniz'in Fatih'i matkabı döndürdü.
Son dakika haber: Fatih'te 3 katlı binanın çatısında yangın (1)
Son dakika haber: Fatih'te 3 katlı binanın çatısında yangın (1)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Haydar Akar Cevdet Yılmaz Nikol Paşinyan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kutsi Şafak Sezer Demet Akalın Acun Ilıcalı
Spor Arda Turan Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Malcolm Thomas
Daha Fazla Medya Kasım Çocuk İtfaiye
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! FATİH'TEKİ CİNAYET ANLARI KAMERADA - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.11.2020 12:28:21. #1.14#
title