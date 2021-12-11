Son dakika haber! Fatih'te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu - Haberler
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Son dakika haber! Fatih'te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

AA / Muhammed Gencebay Gür - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Fatih'te oturan üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu Kemal Ahmedenov (32), evinde ölü bulundu.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te oturan üniversite öğrencisi Türkmenistan uyruklu Kemal Ahmedenov (32), evinde ölü bulundu.

Şehremini Mahallesi Köprülüzade Sokak'ta bir apartman dairesinde yaşayan Kemal Ahmedenov'dan haber alamayan arkadaşları kapının açılmaması üzerine polisi aradı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri Ahmedenov'un evinin kapısını kırarak açtı.

Sağlık ekipleri ise Ahmedenov'un öldüğünü belirledikten sonra olay yeri inceleme ekipleri dairede incelemelerde bulundu.

İstanbul Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ahmedenov'un neden öldüğü otopsi sonucunda belirlenecek.

Son dakika haber! Fatih'te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Son dakika haber! Fatih'te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Son dakika haber! Fatih'te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Son dakika haber! Fatih'te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

AA / Muhammed Gencebay Gür - Son Dakika Haberleri

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