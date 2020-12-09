Son Dakika | Fatih'te silahlı kuyumcu soyguncuları kaçarken kaza yaptı
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Son Dakika | Fatih'te silahlı kuyumcu soyguncuları kaçarken kaza yaptı

09.12.2020 11:34 | Son Güncelleme: 09.12.2020 11:50
Son Dakika | Fatih'te silahlı kuyumcu soyguncuları kaçarken kaza yaptı

Son dakika gündem haberine göre Fatih'te kuyumcuya gelen yüzleri maskeli ve silahlı yabancı uyruklu 3 kişi, dükkan çalışanını darp ettikten sonra bir miktar ziynet eşyası ve paraları alıp araçla kaçtı.

Fatih'te kuyumcuya gelen yüzleri maskeli ve silahlı yabancı uyruklu 3 kişi, dükkan çalışanını darp ettikten sonra bir miktar ziynet eşyası ve paraları alıp araçla kaçtı. Kaza yapan şüpheliler, çarptıkları motosikletlinin peşlerinden gelip, önlerini kesmesiyle çaldıklarını da yanlarına alıp yaya olarak kaçtı.

Olay saat 09.00 sıralarında Fevzi Çakmak Caddesindeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. 34 BIE 906 plakalı araçla kuyumcu dükkanına gelen maskeli ve silahlı yabancı uyruklu 3 kişi kuyumcu çalışanı Sinan Yaşar'dan dükkanda bulunan altınları vermesini istedi. Bunun üzerine altınları vermek istemeyen Yaşar'ı darp eden 3 soyguncu dükkanda bulunan altınları ve bir miktar parayı alıp, geldikleri araçla kayıplara karıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri başından yaralı Sinan Yaşar'ı ambulansa koyarak hastaneye kaldırdı. Yaşar'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri kuyumcunun çevresine şerit çekerek çevrede önlem aldı. 

MOTOSİKLETLİYE ÇARPTILAR, TAKİP EDİLENCE ARAÇTAN İNİP YAYA OLARAK KAÇTILAR

Geldikleri araçla kaçan soyguncular, Millet Caddesi'nde Mertcan Ergen'in kullandığı motosiklete çarptı. Kazadan sonra tekrar kaçmaya başlayan soyguncuları motosiklet sürücüsü Mertcan Ergen takip etmeye başladı. Mertcan Ergen Çapa Kan Merkezi önünde soyguncuların bulunduğu aracın önünü kesmesiyle, araçta bulunan 3 kişi, araçtan inerek çaldıkları ziynet eşyası ve parayla yaya olarak kaçtı. Polis ekipleri kaçan soyguncuları yakalamak için çalışma başlattı.

İÇERDE TEMİZLİK YAPIYORMUŞ"Mahalle sakini Mehmet Çelik, "Dükkan sahibi bana telefon etti. Hırsız var diye koşa koşa geldim. Hırsızlar çalışanın kafasına silahla vurup gitmişler. İçerde temizlik yapıyormuş. Asıl sahipleri kamerayla izleyip beni aradılar. Koşarak geldim ama yetişemedim. 3 kişilermiş" dedi.

 


- Istanbul
Son Dakika | Fatih'te silahlı kuyumcu soyguncuları kaçarken kaza yaptı
Son Dakika | Fatih'te silahlı kuyumcu soyguncuları kaçarken kaza yaptı
Son Dakika | Fatih'te silahlı kuyumcu soyguncuları kaçarken kaza yaptı
Son Dakika | Fatih'te silahlı kuyumcu soyguncuları kaçarken kaza yaptı
Son Dakika | Fatih'te silahlı kuyumcu soyguncuları kaçarken kaza yaptı
Son Dakika | Fatih'te silahlı kuyumcu soyguncuları kaçarken kaza yaptı
Son Dakika | Fatih'te silahlı kuyumcu soyguncuları kaçarken kaza yaptı
Son Dakika | Fatih'te silahlı kuyumcu soyguncuları kaçarken kaza yaptı
Son Dakika | Fatih'te silahlı kuyumcu soyguncuları kaçarken kaza yaptı
Son Dakika | Fatih'te silahlı kuyumcu soyguncuları kaçarken kaza yaptı
Son Dakika | Fatih'te silahlı kuyumcu soyguncuları kaçarken kaza yaptı
Son Dakika | Fatih'te silahlı kuyumcu soyguncuları kaçarken kaza yaptı
Son Dakika | Fatih'te silahlı kuyumcu soyguncuları kaçarken kaza yaptı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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