Son dakika haber: Fatih'te sağlıkçılara saldırdıkları kameraya yansıyan 4 kişi tutuklandı (2)

İSTANBUL (DHA) - BAKAN KOCA: ADALET CANI GERÇEKTEN YANANLAR İÇİN HESAP SORACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'da bir hastanemizde, serum iğnesinin çıkarılması sırasında canının yandığını söyleyen bir kişi, üç yakınıyla, kasten yaralama, tehdit, hakaret başta olmak üzere 4 suç işledi. Failler, savcılık tarafından tutuklandı. Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak" dedi.

ANKARA, -

Demirören Haber Ajansı - Güncel