Son dakika haber: Fatih'te sağlıkçılara saldırdıkları kameraya yansıyan 4 kişi tutuklandı (2) - Haberler
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Son dakika haber: Fatih'te sağlıkçılara saldırdıkları kameraya yansıyan 4 kişi tutuklandı (2)

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika haber: Fatih'te sağlıkçılara saldırdıkları kameraya yansıyan 4 kişi tutuklandı (2)

Son dakika haberi... BAKAN KOCA: ADALET CANI GERÇEKTEN YANANLAR İÇİN HESAP SORACAKSağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da bir hastanemizde, serum iğnesinin çıkarılması sırasında canının yandığını söyleyen bir kişi, üç yakınıyla, kasten yaralama, tehdit,...

İSTANBUL (DHA) - BAKAN KOCA: ADALET CANI GERÇEKTEN YANANLAR İÇİN HESAP SORACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, " İstanbul'da bir hastanemizde, serum iğnesinin çıkarılması sırasında canının yandığını söyleyen bir kişi, üç yakınıyla, kasten yaralama, tehdit, hakaret başta olmak üzere 4 suç işledi. Failler, savcılık tarafından tutuklandı. Adalet, canı gerçekten yananlar için hesap soracak" dedi.

ANKARA, -


Demirören Haber Ajansı - Güncel

Fahrettin Koca, İstanbul, Twitter, Adalet, Güncel, Haberler

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