Fatih'te, restorasyon çalışması yapılan tarihi binada yangın çıktı - Haberler
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Fatih'te, restorasyon çalışması yapılan tarihi binada yangın çıktı

Fatih'te, restorasyon çalışması yapılan tarihi binada yangın çıktı
AA / İbrahim Halil Aktürk - Haberler | Güncel

Fatih'te, tarihi Liman Han binasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

FATİH, İSTANBUL (AA) - Fatih'te, tarihi Liman Han binasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Eminönü'ndeki restorasyon çalışmaları devam eden İstanbul Ticaret Odası'na bağlı tarihi Liman Han binasının ahşap olan dış cephesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Fatih'te, restorasyon çalışması yapılan tarihi binada yangın çıktı

Fatih'te, restorasyon çalışması yapılan tarihi binada yangın çıktı

Fatih'te, restorasyon çalışması yapılan tarihi binada yangın çıktı

AA / İbrahim Halil Aktürk - Son Dakika Haberleri

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