Son dakika haber! FATİH'TE POLİSİN KULLANDIĞI MOTOSİKLET TRAMVAY YOLUNDA YAYAYA ÇARPTI

FATİH'te, tramvaya yetişmek için koşan Yasin Dülger'e, tramvay yolundan giden polisin kullandığı motosiklet çarptı. 4 ay önce yaşanan kazada tutulan rapora göre, Yasin Dülger yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçtiği gerekçesiyle suçlu bulundu. Hastanede tedavi gören Dülger'in bacağına platin takılırken, kaza anı tramvay durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, 24 Haziran'da saat 21.00 sıralarında Çapa-Şehremini Tramvay Durağı'nda meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatlerde tramvaya yetişmek için koşan Yasin Dülger'e (23) yolun karşısına geçtiği sırada, tramvay yolunda ilerleyen polisin kullandığı motosiklet çarptı. Dülger, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 15 metre sürüklendi. Motosiklet üzerinden düşen polis memuru ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulans ile hastaneye kaldırılan Dülger, ameliyata alındı. Ameliyat sonucunda bacağının diz ve bilek arasına platin takılan Yasin Dülger, yaklaşık 2 ay boyunca yatarak tedavi gördü. Yaşanan kazanın ardından tutulan kaza raporuna göre Yasin Dülger, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada karşıya geçtiği gerekçesiyle suçlu bulundu.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı, tramvay durağının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, Yasin Dülger'in koşarak tramvay yolundan karşıya geçtiği sırada, kendisine doğru gelen motosikletin çarptığı görülüyor.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri