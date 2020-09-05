Son dakika haber... Fatih'te müzikholde silahlı kavga: 3 yaralı
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Son dakika haber... Fatih'te müzikholde silahlı kavga: 3 yaralı

Son dakika haberleri... Fatih'te müzikhol görevlileriyle müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 müşteri yaralandı, 3 çalışan da gözaltına alındı.

Son dakika haber... Fatih'te müzikholde silahlı kavga: 3 yaralı
05.09.2020 07:41 | Son Güncelleme: 05.09.2020 07:45

Fatih'te müzikhol görevlileriyle müşteriler arasında çıkan silahlı kavgada 3 müşteri yaralandı, 3 çalışan da gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Aksaray Mahallesi Yenikapı Kumsalı Sokak'ta bulunan müzikhole gelen 3 arkadaş ile buradaki çalışanlar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 3 müşteri çeşitli yerlerinden silahla yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştığı öne sürülen 3 müzikhol görevlisi gözaltına alındı.

Kavgada kullanılan 2 silah incelenmek üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

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