Fatih'te korkutan yangın: Trafo alev alev yandı

Fatih'te korkutan yangın: Trafo alev alev yandı Yangın yandaki binaya sıçramadan söndürüldü Fatih Fethi Kapı tramvay durağı yakınındaki bir trafo alev alev yandı.

Fatih'te korkutan yangın: Trafo alev alev yandı

Yangın yandaki binaya sıçramadan söndürüldü

İSTANBUL - Fatih Fethi Kapı tramvay durağı yakınındaki bir trafo alev alev yandı. Yangın trafonun yanında bulunan 2 katlı binaya sirayet etmeden söndürüldü.

Yangın, saat 23.00 sıralarında Fatih Fethi Kapı Tramvay Durağı yakınlarındaki bir trafoda çıktı. Edinilen bilgiye göre, trafo henüz bilinmeyen bir sebeple tutuşarak alev alev yandı. Trafodan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını binalara sirayet etmeden kontrol altına alarak söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ekipler yangının çıkış sebebine ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Furkan Tan