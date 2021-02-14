Son dakika: Fatih'te kısıtlamada restoranlara baskın kamerada
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Son dakika: Fatih'te kısıtlamada restoranlara baskın kamerada

14.02.2021 15:19 | Son Güncelleme: 14.02.2021 15:28
Son dakika: Fatih'te kısıtlamada restoranlara baskın kamerada

Son dakika haberler: FATİH'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olan 2 restorana polis ekipleri baskın düzenledi.

FATİH'te koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken açık olan 2 restorana polis ekipleri baskın düzenledi. İçerde bulunanlara 10 bin 538 lira para cezası kesilirken, baskın anı da kameraya yansıdı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 20.10 sıralarında Fatih Cankurtaran Mahallesi'nde bulunan iki  restoranda yemek servisi yapıldığı bilgisini edindi. Polis ekiplerince yapılan kontrolde, her iki iş yerinde de yemek servisi yapılan 4'ü turist olmak üzere toplam 8 kişinin bulunduğu, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarını ihlal edecek şekilde oturdukları tespit edildi.  1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na istinaden  iş yeri sahibi 2 kişiye iş yerini açarak iş yerinde yemek servisi yapmaktan, yemek yediği tespit edilen 4 kişiye de sosyal mesafe kuralına uymamaktan toplam 10 bin 538 lira idari para cezası kesildi.

(Fotoğraf)


Son dakika: Fatih'te kısıtlamada restoranlara baskın kamerada
Son dakika: Fatih'te kısıtlamada restoranlara baskın kamerada
Son dakika: Fatih'te kısıtlamada restoranlara baskın kamerada
Son dakika: Fatih'te kısıtlamada restoranlara baskın kamerada
Son dakika: Fatih'te kısıtlamada restoranlara baskın kamerada
Son dakika: Fatih'te kısıtlamada restoranlara baskın kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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