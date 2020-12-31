Son dakika haber! Fatih'te kısıtlama öncesi yılbaşı yoğunluğu
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Son dakika haber! Fatih'te kısıtlama öncesi yılbaşı yoğunluğu

31.12.2020 19:39 | Son Güncelleme: 31.12.2020 19:59
Son dakika haber! Fatih'te kısıtlama öncesi yılbaşı yoğunluğu

Son dakika haberler: KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bu yıl 31 Aralık saat 21.00'den itibaren başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Fatih'te marketlerde yoğunluk yaşandı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında bu yıl 31 Aralık saat 21.00'den itibaren başlayacak olan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde Fatih'te marketlerde yoğunluk yaşandı. Vatandaşlar kısıtlama öncesinde son alışverişlerini yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl tüm kutlamalar iptal olurken, 31 Aralık Perşembe günü saat 21.00 ile 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. 4 gün sürecek olan kısıtlama öncesi vatandaşlar son alışverişlerini tamamladı. Marketlerde yoğunluğun yanı sıra, otobüs ve duraklarda eve dönüş hareketliliği yaşandı.  Fatih'te bulunan bir market önünde ise alışveriş kuyruğu oluştu. Market içerisindeki kapasite dolduğu için, market görevlileri alışverişe gelen vatandaşları sıra ile içeri aldı. Kısıtlama öncesi alışverişe gelen vatandaşlardan Hüseyin Kuspınarı, "Son alışverişimizi yapmaya geldik. Akşam için kuruyemiş alacağız. 4 günlük alışverişimizi yapacağız. Sonra eve kapanacağız. Çok yoğunluk yok ama market dolduğu için kuralları uyguluyorlar. Böyle de olması gerekiyor. Biz de sıramızı bekliyoruz" dedi.


- İstanbul
Son dakika haber! Fatih'te kısıtlama öncesi yılbaşı yoğunluğu
Son dakika haber! Fatih'te kısıtlama öncesi yılbaşı yoğunluğu
Son dakika haber! Fatih'te kısıtlama öncesi yılbaşı yoğunluğu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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