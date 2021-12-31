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Son dakika haberleri! Fatih'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Fatih'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandıİSTANBUL Fatih Vatan Caddesi'nde seyir halinde olan otomobille, ters yönden yola çıkmaya çalışan hafif ticari araç çarpıştı.

FATİH, İSTANBUL (İHA) - Fatih'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

İSTANBUL Fatih Vatan Caddesi'nde seyir halinde olan otomobille, ters yönden yola çıkmaya çalışan hafif ticari araç çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle devrilirken, kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Fatih Vatan Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Vatan Caddesi üzerinde seyir halinde olan otomobil, ters yönden yola çıkmaya çalışan hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle devrilirken, kazada iki araçta toplam 6 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri yol üzerinde önlem alarak trafiğin akışını sağlarken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin çalışmalarının ardından kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Ekiplerin kazayla ilgili başlattığı çalışmalar sürüyor.

Son dakika haberleri! Fatih'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Fatih'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Fatih'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

Son dakika haberleri! Fatih'te iki aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

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İhlas Haber Ajansı / Volkan Kayalar - Son Dakika Haberleri

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