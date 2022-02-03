Fatih'te defalarca yanan metruk binada yine yangın; yıkım kararı alındı - Haberler
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Fatih'te defalarca yanan metruk binada yine yangın; yıkım kararı alındı

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Fatih'te defalarca yanan metruk binada yine yangın; yıkım kararı alındı

FATİH'te daha önceden birçok kez yanan metruk binada yeniden yangın çıktı.

AKSARAY (DHA) - FATİH'te daha önceden birçok kez yanan metruk binada yeniden yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü metruk bina için belediye tarafından yıkım kararı alındı.

Aksaray Alboyacılar Sokak'taki metruk binada, saat 14.30 sıralarında, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği sırada yanan binadan çevreye tahtaların düştüğü görüldü. Yıkılma tehlikesi bulunan bina için zabıta ekipleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Fatih Belediyesi tarafından bina için yıkım kararı alındığı öğrenildi.


Fatih'te defalarca yanan metruk binada yine yangın; yıkım kararı alındı

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Aksaray, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haber

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