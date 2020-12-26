Son dakika haber! Fatih'te dairede çıkan yangın söndürüldü

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması

Çevredeki vatandaşlardan detay Fatih'te dairede çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) – Fatih'te 3 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Hoca Giyasettin Mahallesi Saatçi Yokuşu Sokak'taki 3 katlı binanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangın sırasında binada kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangın nedeniyle binada maddi hasar oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk