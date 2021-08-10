Son dakika haber... Fatih'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika gündem haberi: Fatih'te bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fatih'te bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Hırka-i Şerif Mahallesi Balipaşa Caddesi'nde 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir