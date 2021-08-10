Son dakika haber... Fatih'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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Son dakika haber... Fatih'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Anadolu Ajansı / Halil Demir - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Fatih'te bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Fatih'te bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Hırka-i Şerif Mahallesi Balipaşa Caddesi'nde 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, çatıda hasar oluştu.

Son dakika haber... Fatih'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... Fatih'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... Fatih'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Son dakika haber... Fatih'te apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Demir

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