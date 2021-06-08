FATİH'TE 70 BİN DOLARLIK GASP YALANINI POLİS ORTAYA ÇIKARDI
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FATİH'TE 70 BİN DOLARLIK GASP YALANINI POLİS ORTAYA ÇIKARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

FATİH'te yüzüne sprey sıkılarak 70 bin dolar ve 60 bin lirasının gasbedildiğini söyleyen Musa T.'nin yalanını polis ortaya çıkardı.

FATİH'te yüzüne sprey sıkılarak 70 bin dolar ve 60 bin lirasının gasbedildiğini söyleyen Musa T.'nin yalanını polis ortaya çıkardı. Polis, olayı kurgulayan Musa T.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişiyi gözaltına aldı. Bir nakliye şirketine ait olduğu belirlenen paralar, Musa T.'nin Üsküdar'da bulunan evinde ele geçirildi. Musa T., polis merkezine giderek 2 Haziran Çarşamba günü saat 19.00 sıralarında Fatih Aksaray Mahallesi'nde yüzüne sprey sıkılarak 70 bin dolar ve 60 bin lira parasının gasbedildiğini söyledi. 3 Haziran günü yapılan şikayetin ardından polis harekete geçti. Musa T.'nin gasbedildikten sonra bilinci kapalı hastaneye getirildiğini ve yanında oğlunun bulunduğu yönündeki beyanlarından polis şüphelendi. Hastane yetkilileriyle ve Musa T.'nin oğlu Mehmet T. ile görüşen polis gerçeği ortaya çıkardı. Polis ekipleri yaptıkları araştırmada Musa T.'nin oğlu Mehmet T. ve iki kişiyle olaydan 20 dakika önce buluşarak olayı birlikte kurguladıkları tespit etti. Gasbedildiği iddia edilen ve Bursa'da bulunan nakliye şirketine ait olduğu belirlenen paralar, Musa T.'nin Üsküdar'da bulunan evinde ele geçirildi. Olaya ilişkin Musa T. ve oğlu Mehmet T.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişi gözaltına alındı. 'Güveni Kötüye Kullanma' ve 'Suç Uydurma' suçlarından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli serbest bırakıldı.

FATİH'TE 70 BİN DOLARLIK GASP YALANINI POLİS ORTAYA ÇIKARDI
FATİH'TE 70 BİN DOLARLIK GASP YALANINI POLİS ORTAYA ÇIKARDI
FATİH'TE 70 BİN DOLARLIK GASP YALANINI POLİS ORTAYA ÇIKARDI
FATİH'TE 70 BİN DOLARLIK GASP YALANINI POLİS ORTAYA ÇIKARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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