Son dakika haber: Fatih'te 2 kişi silahla yaralandı
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Son dakika haber: Fatih'te 2 kişi silahla yaralandı

22.02.2021 16:09 | Son Güncelleme: 22.02.2021 16:12
Son dakika haber: Fatih'te 2 kişi silahla yaralandı

Son dakika haberleri... Fatih'te silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Fatih'te silahla yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Mercan Mahallesi'nde 2 kişi, henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tartışan taraflardan biri ile olay yerinde bulunan başka bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına alırken, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halis Akyıldız

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