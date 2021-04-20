Fatih Kaymakamlığı'ndan Kumkapı'daki yangına ilişkin açıklama

FATİH Kaymakamlığı'ndan Kumkapı'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı.

FATİH Kaymakamlığı'ndan Kumkapı'da İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait depoda çıkan yangına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 13.00 sularında Kumkapı bölgemizde yer alan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Şube Müdürlüğü'ne ait, içerisinde ele geçirilen etil alkol, sahte içki ve çeşitli kimyasal maddelerin bulunduğu deponun açık alan kısmında çıkan yangın itfaiye unsurlarınca kontrol altına alınarak söndürülmüş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma yoktur." denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı