Son dakika haber... Fatih Karagümrük, Lucas Biglia'yı kadrosuna dahil etti
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Son dakika haber... Fatih Karagümrük, Lucas Biglia'yı kadrosuna dahil etti

Son dakika haberleri: Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etti.

Son dakika haber... Fatih Karagümrük, Lucas Biglia'yı kadrosuna dahil etti
14.09.2020 19:01 | Son Güncelleme: 14.09.2020 19:04

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Arjantinli futbolcu Lucas Biglia'yı transfer etti.

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma, AA muhabirine yaptığı açıklamada 34 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Hurma, Senegalli futbolcu Badou Ndiaye için girişimde bulunduklarını ancak kulübü Stoke City ile anlaşamadıklarını dile getirdi.

Lucas Biglia, Avrupa kariyerinde Anderlecht, Milan ve Lazio'da forma giydi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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