Son dakika haber... Fatih Karagümrük, Hollandalı futbolcu Derrick Luckassen'i transfer etti

Edinilen son dakika haberine göre Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Hollandalı futbolcu Derrick Luckassen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Fatih Karagümrük, Hollandalı futbolcu Derrick Luckassen'i kiralık olarak kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, PSV'den kiralanan 26 yaşındaki stoper ile 2022-2023 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

Luckassen, geride kalan sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giydi. Hollandalı futbolcu, tüm kulvarlarda 17 maçta görev yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Doğan