Son dakika haber: Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan Şehir Plancıları Odasına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan Şehir Plancıları Odasına tepki

17.12.2020 18:55 | Son Güncelleme: 17.12.2020 18:58
Son dakika haber: Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan Şehir Plancıları Odasına tepki

Son dakika haber: Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, meclisten geçen kentsel dönüşüm öncesi plan notu değişikliğinin Şehir Plancıları Odası tarafından mahkemeye taşındığını bildirdi.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, meclisten geçen kentsel dönüşüm öncesi plan notu değişikliğinin Şehir Plancıları Odası tarafından mahkemeye taşındığını bildirdi.

İBB Meclisi aralık ayı ikinci birleşimi yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı toplantıda gündem dışı söz alan Fatih Belediye Başkanı Turan, ilçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclislerinden geçen kentsel dönüşüm öncesi plan notu değişikliğinin Şehir Plancıları Odası tarafından yargıya taşınmasına tepki gösterdi.

Meclisten geçen plan notunun Fatih için çok önemli olduğunu ifade eden Turan, "Daha önce bir plana göre yapılmış, ruhsatı ve iskanı olan binaların, -kaçakları kastetmiyoruz- tekrar yenilenmek istendiğinde mevcut imar planlarına göre değil, eski koşullardaki haklara göre tekrar yapabilecekleri bir disiplini oturtmak için bir plan notu geçirdik." diye konuştu.

Avcılar gibi Fatih'le ilgili olan kararın da oy birliği ile Meclis'ten geçtiğini hatırlatan Turan, İBB Başkanı ve bürokratlarının da planı hızlı bir şekilde onayladığını anlattı.

Hiçbir itirazın gelmediği plana, Şehir Plancıları Odasının itiraz ettiğini bildiren Turan, şunları kaydetti:

"Bu, vatandaşlarımızın yaşam haklarını devam ettirebilecek bir plan notu. Buna karşı bir duruş ve tavır sergileyemezsek, 2 yıllık emek, mahkemenin önünde iptal edilme riski ile karşı karşıyadır. 3 ayrı disiplinden insanlar oy birliğiyle karar verdi. Şehir Plancıları Odası'nın itiraz dahi etmeden planı mahkemeye götürmesini burada siz değerli Meclis üyeleri ve kamuoyunun vicdanına sunmak istedim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise İrem Derici Acun Ilıcalı Şevket Çoruh
Spor Ryan Babel Çağdaş Atan Burak Yılmaz Ümit Şamiloğlu Cristiano Ronaldo
Tüm Haberler Kumluca Fenerbahçe Merkez Bankası Türkiye Kupası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan Şehir Plancıları Odasına tepki | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 19:04:22. #1.15#
title