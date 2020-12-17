Son dakika haber: Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan'dan Şehir Plancıları Odasına tepki

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, meclisten geçen kentsel dönüşüm öncesi plan notu değişikliğinin Şehir Plancıları Odası tarafından mahkemeye taşındığını bildirdi.

İBB Meclisi aralık ayı ikinci birleşimi yeni tip koronavirüs (Kovid -19) tedbirleri kapsamında Avrasya Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi.

Meclis 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlık yaptığı toplantıda gündem dışı söz alan Fatih Belediye Başkanı Turan, ilçe ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) meclislerinden geçen kentsel dönüşüm öncesi plan notu değişikliğinin Şehir Plancıları Odası tarafından yargıya taşınmasına tepki gösterdi.

Meclisten geçen plan notunun Fatih için çok önemli olduğunu ifade eden Turan, "Daha önce bir plana göre yapılmış, ruhsatı ve iskanı olan binaların, -kaçakları kastetmiyoruz- tekrar yenilenmek istendiğinde mevcut imar planlarına göre değil, eski koşullardaki haklara göre tekrar yapabilecekleri bir disiplini oturtmak için bir plan notu geçirdik." diye konuştu.

Avcılar gibi Fatih'le ilgili olan kararın da oy birliği ile Meclis'ten geçtiğini hatırlatan Turan, İBB Başkanı ve bürokratlarının da planı hızlı bir şekilde onayladığını anlattı.

Hiçbir itirazın gelmediği plana, Şehir Plancıları Odasının itiraz ettiğini bildiren Turan, şunları kaydetti:

"Bu, vatandaşlarımızın yaşam haklarını devam ettirebilecek bir plan notu. Buna karşı bir duruş ve tavır sergileyemezsek, 2 yıllık emek, mahkemenin önünde iptal edilme riski ile karşı karşıyadır. 3 ayrı disiplinden insanlar oy birliğiyle karar verdi. Şehir Plancıları Odası'nın itiraz dahi etmeden planı mahkemeye götürmesini burada siz değerli Meclis üyeleri ve kamuoyunun vicdanına sunmak istedim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Türetken