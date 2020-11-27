Son dakika haber | Fas ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı
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Son dakika haber | Fas ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı

27.11.2020 23:41 | Son Güncelleme: 27.11.2020 23:44
Son dakika haber | Fas ve Cezayir'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 5 bin 689'a, Cezayir'de 2 bin 372'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 5 bin 689'a, Cezayir'de 2 bin 372'ye yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 70 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 4 bin 592 kişinin enfekte olduğu, 4 bin 228 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 5 bin 689'a, vakaların 345 bin 276'ya, hastalığı yenenlerin sayısının ise 294 bin 36'ya çıktığı kaydedildi.

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Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, salgında 20 kişinin daha hayatını kaybettiği ve 1058 yeni vaka tespit edildiği, 612 kişinin iyileştiği belirtildi.

Virüs kaynaklı can kaybının 2 bin 372'ye, vaka sayısının da 80 bin 168'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, iyileşen hasta sayısının ise 51 bin 946'ya ulaştığı aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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