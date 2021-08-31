Son dakika haber! Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 20'si hayatını kaybetti
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Son dakika haber! Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 20'si hayatını kaybetti

Son dakika haber! Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 20'si hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Fas kıyılarından İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları'na gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 20'sinin yolculuk sırasında denizde hayatını kaybettiği bildirildi.

Fas kıyılarından İspanya'nın güney batısındaki Kanarya Adaları'na gelmeye çalışan düzensiz göçmenlerden 20'sinin yolculuk sırasında denizde hayatını kaybettiği bildirildi.

İspanya haber ajansı EFE'nin Kanarya Adaları özerk yönetimi kaynaklarına dayandırarak verdiği haberde, Fas'ın Tan-Tan kenti kıyılarından 27 Ağustos'ta çıktığı belirtilen düzensiz göçmenleri taşıyan botun, sabah 03.00 sıralarında Fuerteventura Adası'ndaki Rosario Limanı'na ulaştığı belirtildi.

Yetkililer, bottan 15 erkek ve 16 kadın göçmenin çıktığı bilgisini paylaştı.

Göçmenlerin ifadelerine göre bottaki 20 göçmen, yolculuk sırasında hayatını kaybetti ve cesetleri denize atıldı.

İspanya'ya ulaşan Afrika kökenli düzensiz göçmenlerin barınma merkezine götürüldükleri kaydedildi.

Son dönemlerde Kuzey Afrika kıyılarından Kanarya Adaları'na doğru düzensiz göçte ciddi artış görülüyor.

Geçen yıla oranla yüzde 150'ye varan artışla bu yıl içinde 230 kadar tekne veya botta 8 bin 300'ün üzerinde düzensiz göçmen Kanarya Adaları'na geldi.

Resmi verilere göre Kanarya Adalarına geliş yolunda bu yıl 230'dan fazla düzensiz göçmen boğularak veya sıvı kaybından hayatını kaybetti.

Sivil toplum örgütleri temsilcileri ise Kuzey Afrika kıyılarından yola çıkan ancak akıbeti bilinmeyen çok sayıda tekne olduğundan ölü sayısının çok daha fazla olabileceğini söylüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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