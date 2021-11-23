Son dakika haber... Fas'ta, yarın ülkeye gelmesi beklenen İsrail Savunma Bakanı Gantz'a karşı protesto kampanyası başlatıldı

Fas'ta, yarın başkent Rabat'a gelmesi beklenen İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz'ın ziyaretine tepki gösteren sivil toplum kuruluşları protesto kampanyası başlattı.

Filistin'e Destek ve Normalleşmeye Karşı Fas Cephesi ile Fas Ümmet Sorunlarına Destek Heyeti adlı sivil toplum kuruluşları yayınladıkları iki ayrı yazılı açıklama ile Gantz'ın ziyaretine tepki gösterdi.

Fas Cephesi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Siyonist bakanın ziyaretini reddeden medya ve meydan kampanyası başlatıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Filistin davasını destekleyen bütün Fas vatandaşları ve derneklerin Gantz'ın ziyaretini protesto etmek için yarın Rabat'taki parlamento binasının önünde toplanmaya davet edildiği belirtildi.

Fas Ümmet Sorunlarına Destek Heyeti de aynı şekilde İsrailli bakanın ziyaretini protesto etmek amacıyla protesto kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, kampanya kapsamında Twitter üzerinden "Hoş gelmedin katil Gantz" hashtag'i açıldığı belirtildi.

İsrail basınında çıkan haberler e göre Gantz'ın iki günlük resmi ziyarette bulunmak üzere yarın Fas'a gelmesi bekleniyor.

Gantz, Fas'a resmi ziyarette bulunan ilk İsrail Savunma Bakanı olacak.

Fas ile İsrail ilişkilerinde normalleşme

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık 2020'de, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün eski ABD Başkanı Donald Trump, Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

İsrail de 11 Ocak'ta iki ülke arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından eski Mısır Büyükelçisi David Govrin'i Fas'a geçici diplomatik misyon şefi olarak atamıştı.

Govrin, 11 Ekim'de resmen Rabat Büyükelçiliği görevine getirilmişti.

AA / Ebu Bekir Aşkın - Son Dakika Haberleri

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