Son dakika haber... Fas'ta sel felaketi: 24 ölü

Son dakika haberleri... Fas'ın Tanca şehrinde sağanak yağışın neden olduğu sel baskını, bodrum kattaki tekstil fabrikasında çalışan 24 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Fas'ın Tanca şehrinde sağanak yağışın neden olduğu sel baskını, bodrum kattaki tekstil fabrikasında çalışan 24 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Fas'ın Tanca şehrinde sağanak yağışın neden olduğu sel baskını, bodrum kattaki tekstil fabrikasında çalışan 24 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Fas Arama Kurtarma Merkezi şuana kadar,10 kişinin kurtarıldığını, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı