Son dakika haber: Fas'ta Kovid-19'dan 73 kişi daha hayatını kaybetti
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Son dakika haber: Fas'ta Kovid-19'dan 73 kişi daha hayatını kaybetti

04.12.2020 23:57 | Son Güncelleme: 05.12.2020 00:00
Son dakika haber: Fas'ta Kovid-19'dan 73 kişi daha hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 73 kişi daha yaşamını yitirdi.

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında 73 kişi daha yaşamını yitirdi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 73 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 3 bin 996 yeni vaka tespit edildiği, 4 bin 827 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 6 bin 136'ya, vakaların 372 bin 620'ye, hastalığı yenenlerin sayısının ise 323 bin 814'e çıktığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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