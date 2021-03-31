Son dakika haber... Fas polisi Filistin'e destek gösterisini engelledi

Son dakika habere göre Fas'ta Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyen bir grup gösterici engellendi.

Fas'ta Filistin'e destek gösterisi yapmak isteyen bir grup gösterici engellendi.

Başkent Rabat'ta meclis yakınlarında Filistin Toprak Günü'nün 45'inci yıl dönümü dolayısıyla gösteri yapmak isteyen bir grup, polis tarafından dağıtıldı.

Filistin bayrağı taşıyan ve Filistin'e destek sloganları atan onlarca protestocu, Fas meclisine yakın bir bölgede gösteri için toplandı.

Polisin göstericilerin eylemine izin verilmediğini açıklaması ve eyleme müdahale etmesi üzerine, göstericiler "Normalleşme ihanettir ve Filistin emanettir" şeklinde slogan atarak dağıldı.

Faslı yetkililer konuya ilişkin henüz açıklama yapmazken Rabat Valiliği dünkü yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri nedeniyle toplantı ve gösterilere izin verilmediğini duyurmuştu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Toprak Günü

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu.

Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi. İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup