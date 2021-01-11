Son dakika haber | Fas Kralı, 756 mahkumun faydalanacağı af kararı çıkardı
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Son dakika haber | Fas Kralı, 756 mahkumun faydalanacağı af kararı çıkardı

11.01.2021 14:03 | Son Güncelleme: 11.01.2021 14:06
Son dakika haber | Fas Kralı, 756 mahkumun faydalanacağı af kararı çıkardı

Son dakika haberlerine göre Fas Kralı 6'ncı Muhammed ülkesinin bağımsızlık belgelerinin sunum yıl dönümü vesilesiyle 756 mahkumun yararlanacağı af kararı aldı.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed ülkesinin bağımsızlık belgelerinin sunum yıl dönümü vesilesiyle 756 mahkumun yararlanacağı af kararı aldı.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, aftan yararlanan 17 mahkumun serbest bırakılacağı, bazı mahkumların ceza sürelerinin azaltılacağı ayrıca para cezası bulunanların cezasının tamamen silineceği veya azaltılacağı kaydedildi.

Aralarında müebbet cezası olanların da bulunduğu 476 mahkumun ceza süresinde indirime gidileceğinin belirtildiği açıklamada, "Krallığın bağımsızlık belgelerinin sunum yıl dönümü vesilesiyle çıkarılan af kararından 756 mahkum yararlanacak." ifadelerine yer verildi.

Af kararının ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda kesin bilgi paylaşılmadı.

Fas'ta özel günlerde gelenekselleşen Kral affı, bazı mahkumların tamamen serbest bırakılması, bazılarının ise cezalarında hafifletme yapılması şeklinde hayata geçiriliyor.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, önemli gün ve bayramlarda af yetkisini kullanıyor.

Fas Ulusal Kurtuluş Hareketi ve o dönemde sürgünde bulunan Kral 5'inci Muhammed'in ortak hareket ederek hazırladığı belgeler "Fas Bağımsızlık Belgeleri" olarak isimlendiriliyor.

Söz konusu belgeler 11 Ocak 1944 tarihinde Fransız sömürge makamlarına sunulmuştu. Fas'ın bağımsızlığı için ilk resmi adımın atıldığı 11 Ocak tatil ilan edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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