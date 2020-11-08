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Son dakika haber | Fas Kralı 6'ıncı Muhammed: "Dünyada 163 ülke Polisario'yu resmen tanımıyor"

08.11.2020 06:43 | Son Güncelleme: 08.11.2020 06:47
Son dakika haber | Fas Kralı 6'ıncı Muhammed:

Son dakika haberine göre Fas Kralı 6'ncı Muhammed, Birleşmiş Milletler üyesi 163 ülkenin Polisario Cephesi'ni tanımadığını söyledi.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, Birleşmiş Milletler üyesi 163 ülkenin Polisario Cephesi'ni tanımadığını söyledi.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, babası ve dönemin Kralı 2'nci Hasan'ın 6 Kasım 1975'te Faslılara Sahra bölgesine gidilmesi çağrısı olarak bilinen "Yeşil Yürüyüş" emrinin anma törenleri münasebetiyle devlet televizyonundan bir konuşma yaptı.

Polisario Cephesi'ni "hayali oluşum" diye nitelendiren 6'ncı Muhammed, uluslararası toplumun kahir ekseriyeti, BM'de üye ülkelerin yüzde 85'inin diğer tarafların heveslerinin peşine takılmayı reddedip Polisairo Cephesi'ni resmen tanımadığını dile getirdi.

Fas Kralı, BM Güvenlik Konseyi'nin kararlarına saygı çerçevesinde özerklik girişimi esaslı son çözüme ulaşmak için kendisinin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile işbirliğine bağlı olduğunu ancak Moritanya ile Fas arasındaki gidiş geliş hareketini engelleme çabalarına ve bölgenin kaynaklarının gayrimeşru kullanımına karşı olduğunu kaydetti.

Siyasi çözümden başka bir yolun olmadığının BM kararlarıyla ortaya konduğunu hatırlatan Fas Kralı, sorunun en doğal çözüm yolu için ülkesinin sunduğu özerklik fikriyle BM kararlarının uyumlu olduğunu öne sürdü.

Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de, BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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