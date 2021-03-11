Son dakika haber | Fas hükümeti Hint kenevirinin sağlık ve sanayi alanında kullanımına izin veren yasa tasarısını onayladı
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Son dakika haber | Fas hükümeti Hint kenevirinin sağlık ve sanayi alanında kullanımına izin veren yasa tasarısını onayladı

11.03.2021 17:07 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:11
Son dakika haber | Fas hükümeti Hint kenevirinin sağlık ve sanayi alanında kullanımına izin veren yasa tasarısını onayladı

Gelen son dakika haberlerine göre Fas'ta Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanımını yasallaştıran tasarı Bakanlar Kurulunda kabul edildi.

Fas'ta Hint kenevirinin tıbbi ve endüstriyel amaçlar için kullanımını yasallaştıran tasarı Bakanlar Kurulunda kabul edildi.

Fas basınına yansıyan haberlere göre, Başbakan Saddedin el-Osmani'nin başkanlık ettiği Bakanlar Kurulu toplantısında Hint keneviri konusu etraflıca görüşüldü.

Toplantıda, sağlık ve sanayi alanında kenevir kullanımına izin veren yasa tasarısının hükümet tarafından onaylandığı kaydedilen haberde, tasarıyla ilgili görüşmelerin daha önce iki kere ertelendiği bilgisine yer verildi.

Bakanlar Kurulunun onayladığı tasarının bundan sonra Meclise gönderilmesi bekleniyor.

Fas hükümetinden 25 Şubat'ta yapılan açıklamada, ülkede Hint kenevirinin meşru kullanımıyla ilgili bir yasa tasarısının incelenmeye başlandığı ifade edilmişti.

Yasa tasarısının sunum raporunda da "yasal kenevir ekim alanlarının geliştirilmesinin, çiftçilerin gelirini artıracağı ve onları uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı ağlarından koruyacağı" aktarılmıştı.

Hint kenevirinin kullanımının meşrulaştırılması konusu bir süredir Fas'ta tartışmalara neden oluyor. Bazı gruplar, kenevirin diğer mahsuller gibi ekilebileceğini savunurken, bazıları ekim yapılan yerlerde kaçakçılığın artabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık

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