Son dakika haber | Fas, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Afrika Birliği Zirvesi'nde alınan kararları "çarpıtmasını" kınadı

Son dakika haberlerine göre Fas'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ömer Halil, "silahların susturulması" konu başlığı altında olağanüstü toplanan 14'üncü Afrika Birliği Zirvesi'nde açıklanan 57 maddelik sonuç bildirgesinin Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından "çarpıtıldığını" ifade ederek tepki gösterdi.

Fas'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Ömer Halil, "silahların susturulması" konu başlığı altında olağanüstü toplanan 14'üncü Afrika Birliği Zirvesi'nde açıklanan 57 maddelik sonuç bildirgesinin Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından "çarpıtıldığını" ifade ederek tepki gösterdi.

BM Genel Sekreterliğine gönderdiği mektupta Halil, Güney Afrika Cumhuriyeti BM Daimi Temsilcisi Jerry Matthews Matjila'nın, zirve hakkında yaptığı bilgilendirmelerde alınan kararları saptırdığını belirterek, "57 maddelik sonuç bildirisinin sadece bir fırkasında Batı Sahra meselesine değiniliyor." ifadelerini kullandı.

Halil, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin zirvede görüşülen asıl konular olan, "kıtanın yüzleşmekte olduğu tehdit ve çatışmaları, serbest ekonomi bölgesinin oluşturulması ve ekonomik gelişmeler için kalıcı reform" konularını görmezden geldiğini kaydetti.

"Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Afrika Birliği'ni siyasi gündemi ve ideolojik çıkarlarına hizmet etmek için bir araç olarak kullandığını" ifade ederken Halil, kuruluşa üye ülkelerin çoğunluğunun Batı Sahra meselesinde Pretoria hükümetinin görüşüne katılmadığını vurguladı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, 15 Eylül 2004 tarihinde Batı Sahra'da "Polisario Cumhuriyetini" tanıması iki ülke arasında krize neden olmuştu.

2017 yılında Fildişi Sahili'nde bir araya gelen Fas Kralı 6'ncı Muhammed ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma, iki ülke ilişkilerinin normalleştirilmesi kararı aldıklarını duyurmuş, Güney Afrika Cumhuriyeti, 17 yıl aradan sonra geçen 15 Ocak'ta Fas'a büyükelçi atamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aydoğan Kalabalık