Son dakika haber | Fas, Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
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Son dakika haber | Fas, Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

25.01.2021 23:59 | Son Güncelleme: 26.01.2021 00:03
Son dakika haber | Fas, Cezayir ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 8 bin 172'ye, Cezayir'de 2 bin 866'ya, Lübnan'da 2 bin 374'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Fas'ta 8 bin 172'ye, Cezayir'de 2 bin 866'ya, Lübnan'da 2 bin 374'e yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 sebebiyle 22 kişinin yaşamını yitirdiği, 337 kişinin enfekte olduğu, 1031 kişinin de iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 8 bin 172'ye, vakaların 466 bin 626'ya, iyileşenlerin 443 bin 472'ye yükseldiği ifade edildi.

Cezayir

Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 3 kişinin hayatını kaybettiği, 258 kişinin enfekte olduğu, 198 kişinin iyileştiği kaydedildi.

Açıklamada, can kayıplarının 2 bin 866'ya, vakaların 105 bin 854'e, iyileşenlerin 72 bin 143'e yükseldiği ifade edildi.

Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 54 kişinin daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 2 bin 652 kişinin enfekte olduğu, 2 bin 413 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 2 bin 374'e, vakaların 282 bin 249'a, iyileşenlerin 168 bin 142'ye yükseldiği aktarıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Khalid Mejdoup

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