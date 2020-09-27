Son dakika haber... Fas Başbakanı: "Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan kalıcı barış sağlanamaz"
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Son dakika haber... Fas Başbakanı: "Başkenti Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmadan kalıcı barış sağlanamaz"

27.09.2020 02:01 | Son Güncelleme: 27.09.2020 02:04
Son dakika haber... Fas Başbakanı:

Son dakika haberlerine göre Fas Başbakanı Saadeddin Osmani, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da adil ve kalıcı barışın sağlanamayacağını belirtti.

Fas Başbakanı Saadeddin Osmani, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da adil ve kalıcı barışın sağlanamayacağını belirtti.

Osmani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesaj ile hitap etti.

"Başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da adil ve kalıcı barış sağlanamaz" diyen Osmani, Filistin sorununun çözüme kavuşmamasının ve Orta Doğu'da barış sürecinin yeniden başlatılmamasının Fas için derin endişe kaynağı olduğunu vurguladı.

Osmani, Filistin toprakları olan işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci İsrail'in aldığı tek taraflı tüm kararların Fas tarafından reddedildiğini belirterek tek taraflı kararların "bölgede gerginliği ve istikrarsızlığı derinleştireceğini" kaydetti.

Libya konusuna da değinen Osmani, Libya krizinin siyasi yollarla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Nuri Uçar

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