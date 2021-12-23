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Son dakika haberleri! FARUK TINAZ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haberleri! FARUK TINAZ HAYATINI KAYBETTİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Şarkıcı Faruk Tınaz hayatını kaybetti.

İSTANBUL (DHA) - Şarkıcı Faruk Tınaz hayatını kaybetti.

65 yaşındaki Faruk Tınaz'ın bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü öğrenildi. Tınaz bugün İstanbul'da hayatını kaybetti. Tınaz aynı zamanda Türkiye Jokey Kulübü Yönetim Kurulu üyesiydi.

Türkiye Jokey Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz'ı kaybettik. Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.


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