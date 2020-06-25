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Son dakika haber: FAO'dan iki ilde arıcılara destek

Bir son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü projede, Konya ve Karaman'da üreticilere 400 arılı kovan ve malzeme dağıltıldı.

Son dakika haber: FAO'dan iki ilde arıcılara destek
25.06.2020 14:09 | Son Güncelleme: 25.06.2020 14:53

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütünün (FAO) Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle yürüttüğü projede, Konya ve Karaman'da üreticilere 400 arılı kovan ve malzeme dağıltıldı.

FAO'nun açıklamasına göre, Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından da fonlanan Sürdürülebilir Arazi Yönetimi ve İklim Dostu Tarım Projesi kapsamında iki ilde arıcılığın yoğun yapıldığı ilçe ve köyler seçildi.

Karaman'ın Ayrancı ilçesine bağlı Berendi ve Kıraman, Konya'nın Emirgazi ilçesine bağlı Öbektaş ile Halkapınar ilçesine bağlı İvriz köylerinde 400 arılı kovan ve yardımcı ekipman dağıtıldı.

Kaynak: AA

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