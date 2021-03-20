Son dakika haber: Falezlerden bir kişinin düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
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Son dakika haber: Falezlerden bir kişinin düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

20.03.2021 15:42 | Son Güncelleme: 20.03.2021 16:01
Son dakika haber: Falezlerden bir kişinin düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Son dakika haberine göre Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinden bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun süre denizde ve kayalıklar içerisinde arama yaptı.

Antalya'nın dünyaca ünlü falezlerinden bir kişinin düştüğü ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, uzun süre denizde ve kayalıklar içerisinde arama yaptı. Ekiplerin yaptığı aramayı falezlerin kıyısına kadar gelerek izleyen gençler hem pandemi kurallarını hiçe saydı hem de tehlikeye aldırış etmeden falez kenarında çalışmaları izledi. Gençlerin vurdum duymazlıkları düşme vakaları ders olmuyor dedirtti.

Olay, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Karaalioğlan Parkı içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre haftasonu tatilini park içerisinde geçirmek isteyen Ferhat Anaibrik (19) falezlerde bir süre oturduktan sonra su üzerinde hareketsiz bir kişiyi gördüğünü söyledi. Gencin ihbarı ile çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri gencin gösterdiği alanda karadan arama çalışması başlattı. Yapılan aramalarda bir kişiye rastlanmayınca Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisinden yardım istedi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve deniz polisi uzun süre su üzerinde arama çalışması yaptı. Balık adamlar ise su altında arama yaptı.

Yaklaşık bir saat süren arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanmadı. Öte yandan arama çalışmalarını izlemek isteyen vatandaşlar, falezler kenarında pandemi kurallarını adeta unuttu. Gençlerin tehlikeye aldırmadan falez kenarına gelerek çalışmaları yakından izlemesi, "son günlerde meydana gelen düşme vakaları ders olmuyor" dedirtti. Polis ekipleri ise gençleri sık sık maske ve sosyal mesafe konusunda uyardı.

Su üzerinde bir kişiyi gördüğünü savunan Ferhat Anaibrik ise, "Bugün izinli günümdü. Kafa dinlemek için geldim. Oturduktan sonra birini gördüm. Birisini gördüm. Emin olmak için 2-3 defa daha gördüm. Sonra yukarıdakilere haber verdi. Kayanın altındaydı. Yanılma ihtimalim yok. 2-3 defa baktım" sözlerine yer verdi. - ANTALYA

Son dakika haber: Falezlerden bir kişinin düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haber: Falezlerden bir kişinin düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haber: Falezlerden bir kişinin düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haber: Falezlerden bir kişinin düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haber: Falezlerden bir kişinin düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haber: Falezlerden bir kişinin düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haber: Falezlerden bir kişinin düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi
Son dakika haber: Falezlerden bir kişinin düştüğü ihbarı ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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