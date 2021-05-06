Son dakika gündem: Faiz kararı sonrası dolar ve euro geriledi
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Son dakika gündem: Faiz kararı sonrası dolar ve euro geriledi

Son dakika gündem: Faiz kararı sonrası dolar ve euro geriledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberi: Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar ve euroda düşüş yaşanıyor.

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar ve euroda düşüş yaşanıyor.

Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu geçen ay olduğu gibi faizi yüzde 19 düzeyinde sabit bıraktı. Faiz kararının dövize yansımaları düşüş yönlü oldu. Güne 8,32 seviyesinde başlayan dolar/TL kararın açıklanmasıyla 8,28'e düştü. Güne 10,02'den başlayan euro/TL ise 9,98 liraya geriledi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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