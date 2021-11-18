Son dakika haber! Fahri trafik müfettişinin kestiği cezaya yargıdan iptal kararı

ÇANKAYA, ANKARA (DHA) - ANKARA'da avukat Nuran Özdemir'e, otomobiliyle işe giderken, fahri trafik müfettişi tarafından kesilen 314 lira ceza, fahri müfettişlerin idari yaptırım kararlarının denetlenebilecek şekilde belgelenmesi gerektiği gerekçesiyle iptal edildi.

Ceza hukukçusu avukat Nuran Özdemir'e, 6 Ekim'de otomobiliyle işe giderken, Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı'nda, fahri trafik müfettişi tarafından 'aksine bir işaret bulunmadıkça şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte, araçların emniyetle geçişini beklememek' maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle 314 lira trafik cezası kesildi. Avukat Özdemir, söz konusu ihlali yapmadığını, aksini ispatlayacak görüntü, fotoğraf ya da somut delil bulunmadığını iddia ederek, cezaya itiraz etti. Özdemir, itiraz dilekçesinde, cezanın hiçbir yasal dayanağı olmadığını belirterek, "Benim bu kuralı ihlal ettiğimin somut delille ispatı gerekmektedir. Tarafıma isnat edilen trafik kuralı ihlal suçunu işlemedim. Bu ceza haksız olarak tarafıma verilmiştir" dedi.

Fahri müfettişlerin idari yaptırım kararlarının da denetlenebilecek şekilde belgelenmesi gerektiği vurgulanarak, "Mümkünse kendisini ve sürücüleri tehlikeye atmaksızın imkanları elverdiği ölçüde elektronik cihazla kayıt yapılmalıdır. Eldeki somut dosyada ise bu hususlar yerine getirilmemiştir" denilip, Nuran Özdemir'e uygulanan cezanın iptaline karar verildi.

Demirören Haber Ajansı / Özkan Arslan - Son Dakika Haberleri

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